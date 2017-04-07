Бойовики підтверджують наявність лише 50 із 121 заявленого заручника

592 перегляди
0
П'ятниця, 7 квітня 2017, 20:56

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей підтверджують місцезнаходження лише близько 50 заручників зі 121, заявленого в списку українською стороною.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"На сьогодні в цьому списку 121 заручник, це цивільні і військові. На жаль, представники ОРДО і ОРЛО підтверджують лише близько 50 людей із цього списку, ми знаємо місцезнаходження 70 осіб. Нам необхідно добитися підтвердження місцезнаходження всіх, кого ми знаємо", - сказала вона журналістам у Києві в п'ятницю.

Геращенко також нагадала, що бойовики вимагають передати їм близько 600 людей.

"Серед яких є кілька десятків тих, хто не має ніякого відношення до конфлікту на Донбасі, більше ніж 50 тих злочинців, які скоїли надважкі злочини проти України, і вони не потрапляють під амністію, і є кілька сотень тих, хто не бажає переміщуватися на окуповані території", - розповіла віце-спікер парламенту.

За її словами, також ключовою проблемою є відсутність політичної волі з боку РФ здійснити подібний обмін.

Інтерфакс-Україна

Теми: полонені заручники Геращенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На окупованому Донбасі утримують 121 заручника – Геращенко 5 квітня 2017, 03:51
Підозрюваних з Донбасу тримають без звинувачення для обміну - Луценко 2 квітня 2017, 15:06
Герой Жемчугов: блокаду треба було вводити ще 2014 року 25 березня 2017, 16:42
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд засудив 8 "торнадівців" до тривалих термінів ув'язнення
Бійки у Чернігові: Учасниці записали відео, одній загрожує відрахування
Росія видала Україні екс-начальника ДАІ Києва Макаренка
"Центренерго" зупинила вже третю ТЕС
Усі новини
Інтерв'ю

Як Ната Жижченко перестала і знову почала грати з оркестром

Який у тебе лічильник?

Шпаргалка на випадок, якщо абонплату за газ не скасують