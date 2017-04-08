Мінфін США готує нові санкції проти Сирії

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Субота, 8 квітня 2017, 00:14

Міністр фінансів США Стів Мнучін заявив, що Сполучені Штати найближчим часом планують оголосити про нові економічні санкції проти Сирії.

Про це Мнучін повідомив журналістам в п'ятницю, передає Reuters.

Відзначається, що нові санкції будуть введені у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб.

"Ми очікуємо, що ці (санкції) будуть як і раніше впливати на те, щоб запобігти людей від ведення з ними бізнесу. Ці санкції дуже важливі, і ми будемо використовувати їх максимально ефективно", - підкреслив Мнучін.

Як повідомлялося, збройні сили США в ніч на 7 квітня випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Сирійське командування офіційно заявило про шістьох загиблих в результаті ракетного удару і про "значні матеріальні збитки".

Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

Теми: США Сирія санкції
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