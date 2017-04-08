Мінфін США готує нові санкції проти Сирії

Міністр фінансів США Стів Мнучін заявив, що Сполучені Штати найближчим часом планують оголосити про нові економічні санкції проти Сирії.

Про це Мнучін повідомив журналістам в п'ятницю, передає Reuters.

Відзначається, що нові санкції будуть введені у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб.

"Ми очікуємо, що ці (санкції) будуть як і раніше впливати на те, щоб запобігти людей від ведення з ними бізнесу. Ці санкції дуже важливі, і ми будемо використовувати їх максимально ефективно", - підкреслив Мнучін.

Як повідомлялося, збройні сили США в ніч на 7 квітня випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Сирійське командування офіційно заявило про шістьох загиблих в результаті ракетного удару і про "значні матеріальні збитки".

Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.