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США завдали ракетний удар по авіабазі Асада в Сирії

П'ятниця, 7 квітня 2017, 04:50
США завдали ракетний удар по авіабазі Асада в Сирії

Збройні сили США випустили 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

Про це повідомляє Reuters.

Удар був нанесений крилатими ракетами "Томагавк" з американського корабля в Середземному морі по авіабазі урядових військ поблизу міста Хомс в Сирії, з якої була проведена хіматака.

 

Ракетний удар став першою прямою військовою дією США проти режиму Асада в країні, в якій вже 6 років триває громадянська війна. Раніше США наносили удари в Сирії тільки в рамках боротьби проти терористичної організації ІДІЛ.

Виступаючи перед журналістами, Трамп повідомив, що віддавав наказ нанести "цільовий військовий удар" по аеродрому, з якого була застосована хімічна зброя. Він назвав цей удар життєво важливим для інтересів національної безпеки США, повідомляє the guardian.

Він також заявив, що закликав усі цивілізовані нації припинити криваву бійню в Сирії.

Сирійське державне телебачення назвало удар "актом агресії".

Як повідомлялось, раніше Трамп заявив, що його ставлення до Сирії та президента цієї країни Башара Асада змінилися "дуже сильно" після того, як було скоєно хімічну атаку у провінції Ідліб.

Пізніше стало відомо що він не виключає можливість військових дій у Сирії як відповідь на хімічну атаку.

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяСША
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