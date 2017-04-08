В результаті вибуху газу в Польщі обвалився житловий будинок, є загиблі
У польському місті Свебодзіце в Нижній Сілезії в суботу обвалився житловий будинок, в результаті інциденту є загиблі і поранені.
Про це повідомляє TVN24.
Спочатку повідомлялося, що рятувальники витягли з-під уламків шість осіб, двоє з них померли. Згодом рятувальники знайшли тіла ще трьох людей.
За офіційною інформацією, двоє загиблих – діти шкільного віку, про третього загиблого поки нічого невідомо. Рятувальники продовжують розбирати завали.
Чотирьох людей вдалося звільнити з-під завалів живими, всі вони перебувають в лікарнях. Серед травмованих – дитина у важкому стані.
Представник місцевої влади повідомив, що під завалами можуть перебувати ще чотири людини.
Причиною обвалу став вибух газу, який стався у суботу близько 9 ранку. В результаті інциденту було зруйновано два з трьох поверхів будівлі, яка розташована в самому центрі міста. У будівлі загалом зареєстровано 18 людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.