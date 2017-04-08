В результаті вибуху газу в Польщі обвалився житловий будинок, є загиблі

2355 переглядів
0
Субота, 8 квітня 2017, 17:26

У польському місті Свебодзіце в Нижній Сілезії в суботу обвалився житловий будинок, в результаті інциденту є загиблі і поранені.

Про це повідомляє TVN24.

Спочатку повідомлялося, що рятувальники витягли з-під уламків шість осіб, двоє з них померли. Згодом рятувальники знайшли тіла ще трьох людей.

 

За офіційною інформацією, двоє загиблих – діти шкільного віку, про третього загиблого поки нічого невідомо. Рятувальники продовжують розбирати завали.

 

Чотирьох людей вдалося звільнити з-під завалів живими, всі вони перебувають в лікарнях. Серед травмованих – дитина у важкому стані.

 

Представник місцевої влади повідомив, що під завалами можуть перебувати ще чотири людини.

Причиною обвалу став вибух газу, який стався у суботу близько 9 ранку. В результаті інциденту було зруйновано два з трьох поверхів будівлі, яка розташована в самому центрі міста. У будівлі загалом зареєстровано 18 людей.

Європейська правда

Теми: Польща
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Консульства Польщі відновили роботу в Україні 4 квітня 2017, 12:36
Польща звинуватила Росію в провокуванні Смоленської катастрофи 3 квітня 2017, 12:50
СБУ назвала замовника акції з перекриття траси на Львівщині 31 березня 2017, 17:18
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В результаті вибуху газу в Польщі обвалився житловий будинок, є загиблі
У Молдові розповіли, що замовник вбивства Плахотнюка - в Росії
Замах на молдовського олігарха Плахотнюка супроводжували спецслужби РФ – ДПСУ
АТО: Без втрат серед військових, 5 поранених
Усі новини
Шана різноманіттю

Як це – бути ВІЛьною людиною

Інтерв'ю

"Фоззі": Потрібно стрибнути вище голови, щоб це було помічено