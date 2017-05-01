У Стамбулі вбитий власник телеканалів, що мовлять на Іран

448 переглядів
0
Понеділок, 1 травня 2017, 06:12

Засновник і голова ради директорів компанії Gem TV, яка мовить на Іран, убитий в Стамбулі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

45-річний Саїд Каріміан і його кувейтський бізнес-партнер були застрелені невідомими в стамбульському діловому районі Маслак.

Джип, на якому втекли нападники, пізніше був знайдений спаленим. Турецька поліція веде розслідування.

Група компаній Gem Group була заснована в Лондоні, але пізніше перенесла значну частину своєї діяльності до Об’єднаних Арабських Еміратів. Як повідомляє сайт Gem Group, групі належить 17 телеканалів на перською мовою і по одному – арабською, курдською та азербайджанською.

Теми: Туреччина Іран ЗМІ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Туреччині за день звільнили майже 4 тисячі держслужбовців 30 квітня 2017, 06:17
У Туреччині заблокували Вікіпедію 29 квітня 2017, 12:46
Могеріні: ЄС готовий продовжувати переговори про вступ Туреччини 29 квітня 2017, 10:31
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
В Англії ймовірно затримано сімох українців
Активістці, яка бореться проти забудови лісу, спалили друге авто
Помер поет Борис Олійник
Порошенко призначить головою НБУ Лавренчука - Bloomberg
Усі новини
Україна-Польща

105 нелегальних польських пам'ятників в Україні, легалізацію яких зірвав інцидент в Грушовичах

"Пальми півночі"

Які фільми покажуть молоді українські документалісти на фестивалі "86"