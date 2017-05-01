В Одесі біля Куликового поля знайшли рюкзак з вибухівкою

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Понеділок, 1 травня 2017, 10:21

В Одесі на Привокзальній площі, в районі Куликового поля поліція виявила рюкзак з вибухівкою.

 
Всі фото поліції Одещини

Як повідомляє прес-служба поліції Одещини, поліцейські виявили рюкзак під час патрулювання території міста.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

 

У рюкзаку було виявлено гранати "Ф-1", "РГМ", "РДГ-2 Б", імітаційний патрон, електродетонатор, запали часів Другої світової війни, акумуляторну батарею та тротилову шашку ТШ-400.

 

Виявлені боєприпаси вилучено та направлено на експертизу. Всі обставини встановлюються.

У прес-службі нагадали, що поліція Одеси працює в посиленому режимі. На вулицях міста працюють понад 2 тисячі правоохоронців.

Як уточнив у коментарі "Українській правді" речник Нацполіції Ярослав Тракало, чорний рюкзак із вибухівкою було виявлено близько 1 години ночі на території автостоянки.

Українська правда

Теми: Одеса поліція
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