Житель Мар'їнки отримав поранення і струс мозку від обстрілу бойовиків
Під час обстрілу бойовиками Мар'їнки у неділю отримав поранення 52-річний місцевий мешканець.
Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, у неділю о 20.00 чоловік, перебуваючи на власному подвір’ї по вулиці Поліграфічній, почув вибух, в результаті якого отримав осколкове поранення обличчя та струс мозку.
Постраждалий самостійно поїхав до лікарні, де медики надали йому допомогу.
Слідчо-оперативна група поліції з'ясувала, що напередодні події чоловік проходив лікування в терапевтичному відділенні міської лікарні та поїхав додому за необхідними речами, де потрапив під обстріл.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.
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