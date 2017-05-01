У Петербурзі затримали ЛГБТ-активістів

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Понеділок, 1 травня 2017, 13:00

У Петербурзі 1 травня на Невському проспекті затримали більше 10 ЛГБТ-активістів.

Як повідомляє "Фонтанка", спочатку кількох ЛГБТ-активістів затримали на Невському проспекті, між вулицею Марата і Литейним, неподалік від першотравневої колони феміністок і феміністів, що йде по Невському, до якої приєдналася частина ЛГБТ-спільноти міста.

Двоє активістів тримали райдужний прапор і скандували гасло "Кадирова в Гаагу". За словами кореспондента "Фонтанки", затримали кілької людей, їх посадили в дві поліцейські машини і відвезли.

Також повідомляється, що серед затриманих був хтось із зображенням свастики на значку.

Пізніше видання повідомило, що близько 10 осіб з числа ЛГБТ-активістів, які йшли в першотравневій колоні градозахисників, ЛГБТ і "Відкритої Росії", були затримані біля Анічкового палацу.

За даними "Фонтанки", активісти влаштували на Невському акцію: лягли на проїжджу частину і зобразили "смерть", при цьому один з активістів почав посипати лежачих землею. Після цього їх негайно затримала поліція.

Теми: Росія ЛГБТ
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