У перший день травня 5 військових ЗСУ отримали поранення - АТО
Протягом понеділка підрозділи російсько-окупаційних військ 25 разів відкривав вогонь по силах АТО, 5 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 1 травня.
За даними штабу, в окремих випадках сили АТО відкривали вогонь у відповідь.
На Приморському напрямку по позиціях поблизу Повлополя бойовики били зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, біля Мар’їнки - з мінометів калібру 82-мм.
Також обстріли велися по силах АТО біля Красногорівки, н.п. Гнутове, Талаківка, Широкине та Водяне.
На Донецькому напрямку з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляно позиції сил АТО біля Луганського, з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля Верхньоторецького, стріляли по опорних пунктах біля Новгородського, Авдіївки, Зайцевого та шахти "Бутівка".
На Луганському напрямку бойовики вели вогонь біля Новозванівки.
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