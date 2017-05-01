У перший день травня 5 військових ЗСУ отримали поранення - АТО

47 переглядів
0
Понеділок, 1 травня 2017, 19:28

Протягом понеділка підрозділи російсько-окупаційних військ 25 разів відкривав вогонь по силах АТО,  5 військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО станом на 18:00 1 травня. 

За даними штабу, в окремих випадках сили АТО відкривали вогонь у відповідь. 

На Приморському напрямку по позиціях поблизу Повлополя бойовики били зі 120-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, біля Мар’їнки - з мінометів калібру 82-мм. 

Також обстріли велися по силах АТО біля Красногорівки, н.п. Гнутове, Талаківка, Широкине та Водяне. 

На Донецькому напрямку з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та стрілецької зброї обстріляно позиції сил АТО біля Луганського, з озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля Верхньоторецького, стріляли по опорних пунктах біля Новгородського, Авдіївки, Зайцевого та шахти "Бутівка".

На Луганському напрямку бойовики вели вогонь біля Новозванівки.

Теми: АТО Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Міноборони розповіли, де загинув та були поранені військові 1 травня 2017, 12:44
АТО: 54 обстріли, сім бійців ЗСУ поранено, один загинув 1 травня 2017, 08:02
Військові в зоні АТО затримали три вантажівки з контрабандою - Штаб 1 травня 2017, 07:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Британські прикордонники підтвердили затримання 7 українців – посольство
Лещенко: "кошти Януковича" конфіскували з порушеннями за 2 тижні
Житель Мар'їнки отримав поранення і струс мозку від обстрілу бойовиків
В Одесі біля Куликового поля знайшли рюкзак з вибухівкою
Усі новини
6 фільмів травня

Гай Річі, Рідлі Скотт і Ульріх Зайдль

Лайфхаки

16 помилок, які роблять усі, хто користується літаком вперше