Трамп готовий зустрітися з лідером КНДР
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером КНДР Кім Чем Ином, якщо обставини будуть "правильними".
Про це Трамп заявив в інтерв'ю Bloomberg.
"Якби було доречно зустрітися з ним, я був би абсолютно певен і для мене було б за честь зробити це. Якби це відбулося за правильних обставин", - заявив президент США.
"Більшість політиків ніколи б так не сказали, але я кажу, що за підходящих обставин я би з ним зустрівся. У нас є термінові новини", - зазначив Трамп, говорячи про свою готовність зустрітися з лідером КНДР.
Як відомо, раніше в інтерв'ю CBS Трамп назвав Кім Чен Ина "розумним хлопцем" та додав, що ситуація, яка складається у КНДР з ядерними випробуваннями, не може тривати й далі.
Також днями Трамп провів телефонні переговори з главами урядів Таїланду, Сінгапуру та з президентом Філіппін Родріго Дутерте, якого запросив на бесіду до Білого Дому. Під час розмов йшлося про можливості економічного та дипломатичного тиску на КНДР.
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