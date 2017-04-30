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Трамп звинуватив Клінтон у зв'язках з РФ та назвав лідера КНДР "розумним хлопцем"

Неділя, 30 квітня 2017, 23:39

Президент США Дональд Трамп звинуватив кандидата від Демократичної партії на виборах президента Гілларі Клінтон у зв'язках з Росією та висловив своє ставлення до лідера КНДР Кім Чен Ина.

Так, в інтерв'ю телеканалу CBS на питання щодо втручання Росії у вибори в США Трамп заявив, що подібні повідомлення - "фальшивка" і додав, що Клінтон також має зв'язки з Росією, але це не набуло великого розголосу і обговорення. 

"Є Подеста (Джон Подеста, глава виборчого штабу Клінтон), який, як я розумію, разом з братом володіє компанією в Росії. Чоловік Клінтон (Білл Клінтон) виступає з промовами в Росії. Гілларі укладала уранову угоду з Росією... Ніхто ніколи про це не говорить...", - заявив Трамп.

"Подеста не дозволяв перевіряти записи на серверах і все інше, що зазвичай потрібно перевіряти...  Окрім того, знаючи щось про злам, якщо ви не упіймаєте хакера - дуже важко сказати, хто здійснив атаку. З врахуванням сказаного, я погоджуся з Росією. Можливо, це був Китай, можливо - багато різних груп", - додав президент США. 

"Ми маємо з'ясувати, що відбулося. Я хотів би дізнатися, що трапилося", - зазначив Трамп. 

Разом з тим на питання, що Трамп думає про лідера КНДР Кім Чен Ина, президент США зазначив: "Дехто питає "Чи він при своєму розумі?" - не маю жодного уявлення, ... але він має справу з явно дуже жорсткими людьми, генералами та іншими". 

"У дуже юному віці він зміг взяти владу. Вочевидь, він розумний хлопець (Трамп використав ідіому "smart cookie"). Але в нас є ситуація, якої ми не можемо допустити - ми не можемо дозволити тому, що триває вже довгий час, тривати й далі. Відверто кажучи, про це мали попіклуватися ще за адміністрації Обами, Буша та Клінтона", - додав Трамп. 

Українська правда 

Теми: ТрампСШАРосіяКНДР
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