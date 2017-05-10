Українські морпіхи взяли участь у військових навчаннях в Румунії

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Середа, 10 травня 2017, 02:50

Морські піхотинці Військово-Морських Сил ЗСУ взяли участь у черговій фазі багатонаціональних навчань "Платинум Ігл-2017-2" в рамках "Ротаційних сил Чорноморського регіону-2017".

Про це повідомляє прес-центр командування ВМС ЗСУ в Facebook.

Заходи проводилися на навчальному полігоні Бабадаг в Румунії.

"Їхньою основною метою було набуття навичок спільних дій військовослужбовців у складі багатонаціонального підрозділу відповідно до стандартів НАТО", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що протягом двох тижнів учасники навчань відпрацьовували основи тактики, процедури проведення оборонних та наступальних операцій, порядок виконання рейдових дій, техніку здійснення патрулювання тощо.

Перша фаза міжнародних маневрів проходила в кінці лютого - на початку березня поточного року в Румунії на навчальному полігоні Смардан.

Теми: Збройні сили Румунія
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