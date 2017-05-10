Трамп в середу може зустрітися з Лавровим

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Середа, 10 травня 2017, 06:15

Президент США Дональд Трамп в середу, 10 травня, проведе зустріч з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що зустріч відбудеться у Вашингтоні в Білому домі.

Американський чиновник, який говорив на умовах анонімності, заявив, що в ході зустрічі Трамп і Лавров обговорять Сирію, відносини США і Росії і інші глобальні проблеми.

Агентство пише, що це буде перший контакт на вищому рівні між Трампом і урядом Росії з моменту вступу Трампа на посаду 20 січня.

Теми: США Росія Трамп
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