Трамп в среду может встретиться с Лавровым

Президент США Дональд Трамп в среду, 10 мая, проведет встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что встреча пройдет в Вашингтоне в Белом доме.

Американский чиновник, говорящий на условиях анонимности, заявил, что в ходе встречи Трамп и Лавров обсудят Сирию, отношения США и России и другие глобальные проблемы.

Агентство пишет, что это будет первый контакт на высшем уровне между Трампом и правительством России с момента вступления Трампа в должность 20 января.