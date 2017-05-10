На Донеччині схопили контрактника, який воював за "ДНР"

Військовослужбовця-контрактника одного з підрозділів Збройних сил України, який раніше воював на боці терористів, затримали на Донеччині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними СБУ, чоловік раніше служив в Афганістані і у липні 2014 року приєднався до бойовиків "ДНР" під впливом проросійської пропаганди.

"Як артилерист брав участь у бойових діях поблизу населених пунктів Сніжне, Дмитрівка та Іловайськ. У серпні 2014 року був поранений. Після виходу з лікарні бойовик повернувся до свого угруповання. Пройшов навчання під керівництвом російських військових представників на прізвиська "Терек" та "Урал". Воював під Дебальцевим", – зазначає служба.

"Афганець", контрактник ЗСУ та бойовик "ДНР" в одній особі Фото СБУ

За даними СБУ, навесні 2015 року чоловік "нібито розчарувався в ідеях "Новороссии" та виїхав до Росії, де проживає його сестра" – і щоб потрапити до РФ, скористався посвідченням учасника "ополчення ДНР" за підписом Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

"Через скрутне фінансове становище навесні 2016 року бойовик вирішив повернутися в Україну та вступити до лав ЗСУ. Його було направлено до одного з підрозділів, що бере участь у проведенні антитерористичної операції, та затримано співробітниками Служби безпеки України", – інформує відомство.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Слідчі дії тривають.