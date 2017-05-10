Задорожна розповіла про заступника міністра, який уникнув люстрації

Заступник голови МВС часів президентства Віктора Януковича Василь Паскал зумів за допомогою судів не потрапити під дію закону про очищення влади.

Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповіла нещодавно призначена голова Департаменту люстрації Мін'юсту Анастасія Задорожна.

За її словами, Окружний адміністративний суд Києва постановив, що посада заступника міністра внутрішніх справ, яку колись займав Паскал, не значиться в нормах закону про очищення влади, тому заборона на неї не розповсюджується.

"Ми подавали і апеляцію, і касацію. Проте вони були відхилені. Справу закрито. Фактично ж людина, яка мала піти з органів влади, відстояла своє право залишатися на посаді", - із сумом зазначила головний люстратор.

При цьому, каже Задорожна, справи чиновників рангом нижче просуваються в судах більш-менш швидко, і є багато прикладів, коли суди блокували повернення на посади тих службовців, які зганьбили себе.

Василь Паскал

Як відомо, 4 листопада 2015 року Кабмін звільнив Паскала з посади заступника міністра внутрішніх справ, на яку його було призначено в грудні 2014 року. Проте 24 листопада Паскал вже був призначений першим заступником голови Національної поліції - начальником кримінальної поліції.

Така зміна посад обурила активістів, що борються за очищення влади в Україні. Адже у ЗМІ писали, що саме Паскал відповідав за переслідування учасників студентського Майдану. Крім того, його пов'язують з провокаціями, які відбувалися під будівлею Верховної Ради 31 серпня 2015 року. Активісти також заявляли, що Паскал підпадає під люстрацію із забороною обіймати посади в органах державної влади, однак уникає люстрації через рішення суду.

29 листопада 2015 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Паскал подав рапорт про відставку.

Роком пізніше, у вересні 2016-го, генпрокурор Юрій Луценко порадив повернути на службу Паскала, оскільки той може бути ефективним у справі щодо вбивства журналіста "Української правди" Павла Шеремета. "Це профі, без якого карний розшук багато втратив", – зазначив голова ГПУ.