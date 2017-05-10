Лаврова "здивувало" запитання про відставку голови ФБР

Міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова "здивувало" запитання про відставку глави ФБР Джеймса Комі і її можливого впливу на переговори з держсекретарем США Рексом Тіллерсона.

Про це повідомляють РИА Новости.

Американські журналісти перед початком переговорів традиційно викрикували запитання до глав зовнішньополітичних відомств РФ і США. Одна репортерка запитала, чи відкине тінь на сьогоднішні переговори відставка глави ФБР.

"Його звільнили? Ви жартуєте?", - "здивувався" Лавров.

Також журналісти запитували, чи обговорюватимуть план по створенню зон деескалації в Сирії Лавров і Тіллерсон. Проте ці запитання залишились без відповіді.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівано звільнив главу Федерального бюро розслідувань Джеймса Комі, призначеного на посаду ще за часів адміністрації Барака Обами.

Після цього демократи заявили, що звільнення глави ФБР Джеймса Комі може привести до спроби припинити розслідування про можливе втручання РФ у вибори в США.

Як відомо, Комі очолював розслідування ФБР про можливі зв'язки членів передвиборчого штабу Трампа з Росією.

Також Президент США Дональд Трамп заявив, що звільнений директор ФБР Джеймс Комі буде замінений тим, хто робитиме краще свою роботу та поверне ФБР престиж.