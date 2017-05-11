ЄС ЗАВЕРШИВ СХВАЛЕННЯ БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ ДЛЯ УКРАЇНИ

11 травня Рада Європейського союзу затвердила законодавчу пропозицію про скасування короткострокових віз для громадян України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Для пришвидшення процедури рішення було схвалене Радою міністрів сільського господарства та риболовлі, засідання якої проводиться у четвер, не чекаючи на зустріч профільної Ради міністрів внутрішніх справ.

Відомо, що церемонія підписання відповідного рішення президентом ЄП та представником головування у Раді ЄС відбудеться 17 травня, її має намір відвідати президент Порошенко. Після цього підписаний регламент має бути опублікований в офіційному віснику ЄС.

Фактично безвіз набуде чинності через 20 днів після публікації – орієнтовно 11 червня.

Про те, як саме працюватиме безвізовий режим з Євросоюзом, читайте у статті: "Без віз, та не без правил: як працюватиме на практиці безвізовий режим з Євросоюзом".

Детальніші роз’яснення читайте у статті: "Тонкощі безвізу: як діяти на кордоні, щоби уникнути проблем. Відповіді на питання читачів".