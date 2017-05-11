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ЕС ЗАВЕРШИЛ ПРИНЯТИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ УКРАИНЫ

Четверг, 11 мая 2017, 11:17
ЕС ЗАВЕРШИЛ ПРИНЯТИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ УКРАИНЫ

11 мая Совет Европейского союза утвердил законодательное предложение об отмене краткосрочных виз для граждан Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Для ускорения процедуры решение было принято Советом министров сельского хозяйства и рыболовства, заседание которого проводится в четверг, не ожидая встречи профильного Совета министров внутренних дел.

Известно, что церемония подписания соответствующего решения президентом ЕП и представителем председательства в Совете ЕС состоится 17 мая, ее намерен посетить президент Порошенко. После этого подписанный регламент должен быть опубликован в официальном вестнике ЕС.

Фактически безвиз вступит в силу через 20 дней после опубликования – ориентировочно 11 июня.

О том, как именно будет работать безвизовый режим с Евросоюзом, читайте в статье: "Без виз, но не без правил: как будет работать на практике безвизовый режим с Евросоюзом".

Подробные разъяснения читайте в статье: "Тонкости безвиза: что делать на границе, чтобы избежать проблем. Отвечаем на вопросы читателей".

Темы: безвизЕСвизы
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