Порошенко: 11 червня запрацює "безвіз", я виконав одну з обіцянок

11 червня 34 європейських країни запровадять безвізовий режим в’їзду для громадян України, які мають біометричні паспорти.

Про це сказав президент Петро Порошенко, коментуючи рішення Ради міністрів Євросоюзу, яким остаточно схвалено надання громадянам України права на подорожі без віз.

Він зазначив, що 17 травня у Страсбурзі в Європарламенті у його присутності підпишуть відповідний законодавчий акт, потім це рішення опублікують в Офіційному журналі Союзу – і за 20 днів по тому воно набуде чинності.

"Приблизно 11 червня 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів – для безвізових короткострокових поїздок", – заявив Порошенко.

"Зникнуть черги в посольства та візові центри. Залишиться в минулому виснажлива тяганина із збору паперів. Люди заощадять гроші, які витрачали на консульські збори та послуги посередників", – наголосив він.

Президент вважає, що "безвіз" – це "гігантський крок до Європи, до утвердження свободи людини і незалежності нашої держави".

"Ми пориваємо з пострадянським минулим і дедалі більшою мірою стаємо частиною єдиного європейського цивілізаційного простору", – сказав він.

Порошенко зазначив, що шлях до "безвізу" був непростим, українці мали здійснити низку реформ під час війни, а друзі нашої держави у Євросоюзі – протидіяти "численним спробам російського лобі заблокувати наш "безвіз".

"Я безмежно вдячний всім, завдяки кому зміг виконати одну із основних передвиборчих обіцянок", – сказав Порошенко.

За його словами, рішення Ради Євросоюзу – історичне: "Це – неначе повернення додому після довгої та виснажливої подорожі… Повернення до нашого спільного європейського дому".

"Цінуйте свій український паспорт. І любіть Україну!" – додав Порошенко.

Зазначимо, що у вересні минулого року Порошенко очікував на рішення про введення безвізового режиму між Україною та ЄС ще у жовтні, але процес загальмувався.

Ще однією важливою передвиборчою обіцянкою президента було швидко завершити АТО на сході України, однак бойові дії досі тривають і Київ не контролює частину території.