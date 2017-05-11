Турчинов: На навчаннях "Захід 2017" РФ відпрацює напад на Литву і Польщу
На масштабних військових навчаннях Росії і Білорусі "Захід 2017" будуть відпрацьовуватися наступальні операції в європейському напрямку.
Про це пише LIGA.net з посиланням на секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова.
"Задум навчань також передбачає відпрацювання створення калінінградського коридору, що в реальності неможливо без агресії проти Литви та Польщі", - заявив він.
В РНБО зазначають, що мета російських навчань - перевірка готовності військ до проведення широкомасштабних операцій при жорстких обмеженнях часу на їх підготовку.
З 2015 року Росія розпочала створення на своїй західному кордоні трьох нових дивізій - по 10 тис. солдатів у кожній. Однак реальні цифри, говорять джерела видання, будуть в рази більше. Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Бридлав вважає, що Росія бреше і у військових маневрах будуть задіяні близько 100 тисяч солдатів.
За даними співрозмовників LIGA.net, створюване на західному кордоні угруповання військ РФ буде повністю розгорнуте і готове до вторгнення в сусідні країни до 2020 року. Судячи зі складу військових об'єднань і створюваній інфраструктурі, глибина вторгнення має радіус 500 км.
Повідомляється, що крім країн Балтії, може бути кілька напрямків удару в бік України: чернігівське, харківсько-сумське і донецьке. Удар з Криму теж імовірний. Мета військового наступу - не окупація, а розгром основних сил ЗСУ та примус України до капітуляції, тобто до миру на умовах агресора.
Також, за словами Турчинова, Росія прагне відновити свої кордони в межах колишнього Радянського Союзу, і для цього застосовує по відношенню до сусідів технологію втягування і "жорсткого підв'язування до орбіти своїх інтересів".
"Тут і вплив на вибори, на кадрові призначення, фінансовий або енергетичний (газовий, нафтовий) допінг, розміщення військових баз, створення військового квазисоюза (ОДКБ - Організація договору про колективну безпеку, куди входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан – ред.). Ну, а у разі виходу цих держав за розставлені для них прапорці в хід піде схема заміни керівництва, а в разі неможливості цього – банальна військова сила", - розповідає секретар РНБО.
Як повідомлялося, спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" пройдуть восени і, як вважає голова Верховної Ради України Андрій Парубій, можуть бути використані для прямої агресії або диверсійних дій проти України.
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