Лінії зв’язку Укртелекому пошкодили у Донецькій та Дніпропетровській областях

Укртелеком заявляє про навмисне пошкодження ліній зв’язку, що унеможливило надання послуг інтернету у Донецькій області та міжміського телефонного зв’язку у Дніпрі та Дніпропетровській області.

Про це повідомив у своєму Facebook директор з корпоративних комунікацій телекомунікаційної компанії "Укртелеком" Михайло Шуранов.

"Сьогодні вночі магістральні канали Укртелекому, що забезпечують зв'язком схід України, піддалися масовій атаці. О 1:11 неподалік від Новомосковська у двох місцях перерізано канал "Новомосковськ - Павлоград", а о 4:04 у Дніпрі в кабельному колодязі перебиті кабелі ділянок "Дніпро - Кринички" і "Дніпро - Кам'янське". Кабелі тільки перерізані", - написав Шуранов.

Наразі пошкодження ліній міжміського телефонного зв’язку в Дніпрі та Дніпропетровській області уже відремонтували.

"На жаль, близько 11-ї години було нове пошкодження на ділянці Волноваха-Мар'янка, в результаті чого термін ремонту доступу до інтернету для абонентів Донецької області зрушився на кілька годин", - додав Шуранов.

Укртелеком повідомив поліцію та СБУ про факт пошкодження ліній зв’язку.