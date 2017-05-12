Трамп закликав Україну і Росію до миру

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П'ятниця, 12 травня 2017, 02:10

Президент США Дональд Трамп закликав Україну і Росію досягти миру.

Про це він написав своєму Twitter після зустрічі з главами МЗС України та Росії Павлом Клімкіним і Сергієм Лавровим.

У повідомленні Трамп також виклав два фото - одне з Лавровим, друге - з Клімкіним.

"Вчора, за один день, я зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Давайте будувати мир!", - написав Трамп 12 травня.

Як відомо, 11 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом.

Теми: Трамп Україна Росія
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