Трамп закликав Україну і Росію до миру

Президент США Дональд Трамп закликав Україну і Росію досягти миру.

Про це він написав своєму Twitter після зустрічі з главами МЗС України та Росії Павлом Клімкіним і Сергієм Лавровим.

У повідомленні Трамп також виклав два фото - одне з Лавровим, друге - з Клімкіним.

"Вчора, за один день, я зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Давайте будувати мир!", - написав Трамп 12 травня.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 11, 2017

Як відомо, 11 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який перебуває з триденним візитом у Вашингтоні, провів особисті зустрічі з президентом США Дональдом Трампом і віце-президентом Майклом Пенсом.