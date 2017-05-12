РФ причетна до кібератак на країни Балтії - ЗМІ

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П'ятниця, 12 травня 2017, 02:48

Хакери, ймовірно підтримувані Росією, почали здійснювали кібератаки проти енергетичних мереж балтійських держав.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Як повідомляє агентство, бесіди з більш десяти співробітниками правоохоронних органів і приватних слідчих, інсайдерів і представників комунальних служб вказують на те, що хакери протягом останніх двох років здійснювали вторгнення в мережі країн Балтії, паралельно здійснивши більш серйозні напади на мережі України.

Джерела повідомляють, що за кібератаками стоять російські державні організації.

Reuters зазначає, що не зміг самостійно перевірити твердження джерел.

Одне з джерел повідомило, що в наприкінці 2015 року хакери атакували інтернет-шлюз, який використовується для управління Балтійською електроенергетичною мережею, порушивши її роботу, але не викликаючи відключення електроенергії. Він відмовився повідомити подробиці через поточне приватне розслідування інциденту.

Крім того, джерело повідомило, що хакери, імовірно пов'язані з РФ, "націлилися" і на балтійську трубопровідну систему, намагаючись спровокувати збої в постачаннях бензину. Однак спроба хакерів провалилася.

Також наприкінці 2015 року хакери здійснили невдалу атаку на іншу Балтійську мережу.

Як пише агентство, незважаючи на те, що інциденти були ще в 2015 році, за деякими з них ще ведеться розслідування.

У Росії цю інформацію спростовують.

Раніше повідомлялося, що російські хакери причетні до відключення електрики в Україні.

Теми: хакери Росія
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