Луценко відзвітувався за рік роботи малюнком із цифрами

Генеральний прокурор Юрій Луценко опублікував у Facebook досить лаконічний звіт про рік своєї роботи на цій посаді.

"Виявилося, що вже рік. Готую звіт у парламенті", - написав він і прикріпив до посту інфографіку своїх досягнень.

Серед іншого очільник ГПУ похвалився тим, що при ньому до суду було направлено 7006 обвинувальних актів, включаючи справу колишнього президента Віктора Януковича.

Крім того, пише генпрокурор, за цей період його відомство повернуло державі 52 мільярди гривень.

Як відомо, 12 травня 2016 року Верховна Рада дала згоду на призначення лідера фракції БПП Юрія Луценка генеральним прокурором.

Українська правда