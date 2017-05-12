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Луценко отчитался за год работы рисунком с цифрами

Пятница, 12 мая 2017, 12:33

Генеральный прокурор Юрий Луценко опубликовал в Facebook довольно лаконичный отчет о годе своей работы на этой должности.

"Оказалось, что уже год. Готовлю отчет в парламенте", - написал он и прикрепил к посту инфографику своих достижений.

Среди прочего глава ГПУ похвастался тем, что при нем в суд было направлено 7006 обвинительных актов, включая дело бывшего президента Виктора Януковича.

Кроме того, пишет генпрокурор, за этот период его ведомство вернуло государству 52 миллиарда гривен.

 

Как известно, 12 мая 2016 года Верховная Рада дала согласие на назначение лидера фракции БПП Юрия Луценко генеральным прокурором.

Украинская правда

Темы: ЛуценкоГенпрокуратура
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