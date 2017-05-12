Захарченко заявив, що мета ОРДО - інтеграція в Росію

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П'ятниця, 12 травня 2017, 13:22

Ватажок бойовиків ОРДО Олександр Захарченко заявив, що метою так званої республіки є інтеграція в Росію.

Про це він заявив у п'ятницю на засіданні "інтеграційного комітету "Росія-Донбас", передає "РИА Новости".

"У нас одна мета — возз'єднання з батьківщиною, а батьківщина — це Росія. Кінцева мета цього комітету, вся робота спрямована тільки на одне — повернення на батьківщину", — сказав терорист.

Як відомо, раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Москва не хоче інтегрувати ОРДЛО в Росію.

Теми: Захарченко Росія Донбас АТО
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