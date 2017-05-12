НАБУ закликає Раду не голосувати за зміни до КПК про закриття справ

НАБУ закликає парламентарів не підтримувати законопроект N6220, який дозволить Генпрокуратурі та СБУ встановити контроль над бюро.

Про це йдеться у заяві НАБУ.

На переконання Національного антикорупційного бюро, ухвалення цього законопроекту в чинній редакції може перекреслити найвагоміші здобутки правоохоронної системи України впродовж останніх років, зокрема, і досягнення новостворених антикорупційних органів.

Так, наприклад, за умови ухвалення парламентом та набуття чинності згаданого закону НАБУ буде змушене припинити розслідування всіх епізодів злочинної діяльності, щодо яких існують або будуть винесені в майбутньому постанови слідчих будь-якого з наразі недореформованих правоохоронних органів про закриття проваджень.

Крім того, ухвалення цього закону дасть іншим правоохоронним органам можливість для маніпуляцій із поточними розслідуваннями своїх колег.

Достатньо буде зареєструвати провадження за фактами, які вже розслідуються або навіть ще не розслідуються, закрити його, і, таким чином, заблокувати будь-які подальші слідчі та процесуальні дії.

До того ж, ухвалення даного законопроекту в запропонованій редакції унеможливить реєстрацію нових кримінальних проваджень стосовно деяких епізодів корупційної діяльності чиновників, щодо яких такі провадження раніше були незаконно закриті.

Наприклад, після реєстрації детективами Бюро провадження за фактами замаху на розтрату "кіотських коштів" було встановлено, що аналогічні справи розслідуються слідчими підрозділами буквально всіх правоохоронних органів. І прийняття постанови про закриття будь-яким із них фактично унеможливило би подальше розслідування. Те ж саме стосується справи стосовно "злочинного угруповання народного депутата Олександра Онищенка та голови ДФС".

Загалом, наразі детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у майже десяти кримінальних проваджень, які раніше були закриті іншими правоохоронними органами. Під час їх розслідування Національним бюро повідомлено про підозру у вчиненні злочинів 13 особам, щодо 4 осіб обвинувальні акти скеровано до суду, а двох вже засуджено.

Національне антикорупційне бюро закликає народних депутатів не допустити ухвалення законопроекту №6220 в чинній редакції та відхилити його як такий, що не спрямований на забезпечення суспільних та державних інтересів, ефективної боротьби з корупцією в країні. Бюро вбачає у проекті Закону суттєві корупційні ризики, які у випадку його ухвалення можуть створити необмежене поле для зловживань працівниками правоохоронних органів з метою сприяння правопорушникам в ухиленні від кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

Бюро нагадує, що проект Закону №6220 прийнято в першому читанні 13 квітня попри рекомендації головного науково-експертного управління ВР та громадських організацій щодо його доопрацювання. Ним депутатам ВР пропонують змінити Кримінальний процесуальний кодекс, доповнивши його пунктами, що передбачають автоматичне закриття кримінальних проваджень у випадку існування нескасованої постанови слідчого, прокурора про їх закриття. Також законопроект передбачає, що до ЄРДР не вносяться відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення щодо яких прийнято рішення про закриття кримінального провадження або існує вирок суду, який набрав законної сили.

Активісти також стурбовані цим законопроектом.

Українська правда