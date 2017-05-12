Екологічні проблеми Донбасу необхідно обговорити в Мінську – Черниш

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П'ятниця, 12 травня 2017, 15:43

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш пропонує обговорити на засіданні тристоронньої контактної групи в Мінську питання екології на Донбасі.

З такою пропозицією він виступив на міжвідомчій нараді з вирішення проблемних питань в екологічній сфері Донбасу, передає прес-служба МінТОТ.

"Питання екології в Луганській та Донецькій областях необхідно ставити на переговорах у Мінську. Перш за все нам потрібно уточнити список усіх підприємств на непідконтрольних територіях, які потребують уваги та доступу міжнародних експертів для упередження надзвичайних ситуацій екологічного та техногенного характеру", – зазначив він.

За результатами наради було вирішено доручити представникам Донецької та Луганської областей актуалізувати план заходів задля вирішення проблемних питань у сфері екології на Донбасі.

"Потрібно у найкоротший термін провести екологічний моніторинг на Донбасі, визначити основні проблеми та у короткостроковій перспективі за підтримки профільних міністерств реалізувати заходи, спрямовані на відновлення екологічної сфери на сході України", – зауважив інший учасник наради, віце-прем’єр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Як повідомлялося із посиланням представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірину Геращенко, екологічна ситуація на Донбасі залишається вкрай небезпечною і вимагає негайної реакції влади України та світової спільноти.

За її словами, особливу тривогу викликають затоплені на окупованих територіях шахти, в яких рівень води майже досяг критичного максимуму.

Українська правда

Теми: Донбас екологія
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