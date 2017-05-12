Геращенко: екологічна ситуація на Донбасі вкрай небезпечна

Екологічна ситуація на Донбасі залишається вкрай небезпечною і вимагає негайної реакції влади України та світової спільноти.

Про це повідомила в Facebook віце-спікер, представник в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"Маємо посилити увагу світу до екологічних викликів і проблематики, вимагати доступу міжнародних експертів до всіх підприємств, які мають небезпечне виробництво , на тимчасово окупованих територіях, і які сьогодні рейдерськи захоплені окупантами і бойовиками", - написала вона за підсумками зустрічі в уряді, присвяченій проблематиці екології на Донбасі, техногенним та екологічним ризикам, викликаним збройною агресією РФ.

Геращенко зазначила, що особливу тривогу викликають затоплені на окупованих територіях шахти, в яких рівень води майже досяг критичного максимуму.

За її словами, міжнародні партнери України по нормандському формату готові сприяти в експертизі екологічної ситуації на шахтах, проведенні відкачувальних і відновлювальних робіт, делегуванні на місце експертів.

"Але інша сторона не дає доступу експертам - і це може закінчитися дуже серйозною екологічною катастрофою", - підкреслила вона.

Також, зазначила Геращенко, дуже важка ситуація з підприємствами поблизу лінії зіткнення, де порушений виробничий цикл через постійні обстріли.

"Украінські переговорники в Мінську неодноразово піднімали питання режиму тиші для проведення ремонтних та відновлювальних робіт для підприємств, розташованих поблизу лінії розмежування. Однак РФ і ОРДЛО не надають гарантій і не дають можливості нормально провести ці роботи. Особливо гостро питання стоіть для торецького фенольного заводу, Авдіівського коксохімічного комбінату, інших стратегічних та інфраструктурних об'єктів", - повідомила вона.

Геращенко додала, що також складною залишається ситуація на Донецькій фільтрувальної станції, де зберігаються тонни рідкого хлору.

"Ми готуємо оцінку наслідків підтоплених та затоплених шахт. І за це обов'язково буде відповідальність окупантів. За кожне знищене украінське підприємство", - підсумувала вона.