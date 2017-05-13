Організатори масової вірусної атаки використали напрацювання АНБ

155 переглядів
0
Субота, 13 травня 2017, 03:54

Десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу були заражені через місяць після того, як в результаті витоку доступ до хакерского програмного забезпечення АНБ отримало угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers.

Про це посилаючись на інтернет-видання The Intercept, пише DW.com.

Доступ до програмного забезпечення АНБ отримало угрупування, що діє під назвою Shadow Brockers. Кіберзлочинці в середині квітня повідомили, що в їх розпорядженні знаходиться інструмент, розроблений американською спецслужбою для злому комп'ютерів за рахунок уразливості Windows, відомої під назвою EternalBlue.

Як зазначає The Intercept, через місяць після цієї заяви злочинці, судячи з усього, скористалися цим інструментом - шкідливою програмою WannaCry, також відомою під назвою Wana Decrypt0r 2.0.

При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими. У п'ятницю, 12 травня, компанія Microsoft заявила, що додала в Windows додаткові засоби для виявлення і захисту від шкідливого ПЗ.

Вірус WannaCry заражає комп'ютер, шифруючи всі збережені на ньому дані. При цьому зловмисники обіцяють розкодувати файли після отримання викупу в розмірі 300 доларів, який повинен бути перерахований в біткоіни. У разі, якщо користувач не вкладеться у відведений термін, розмір необхідних виплат зростає до 600 доларів.

Як повідомлялося, 12 травня мінімум 36 тисяч комп'ютерів по всьому світу були заражені вірусом WannaCry. Вірус також атакував комп'ютери в Україні та Росії. Зокрема, в РФ були заражені комп'ютери Слідчого комітету і МВС, а також оператора мобільного зв'язку Мегафон. У Великобританії вийшли з ладу комп'ютерні системи в багатьох лікарнях.

Теми: хакери інтернет
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Комп'ютери по всьому світу зазнали атак, Україна також постраждала 12 травня 2017, 22:22
РФ причетна до кібератак на країни Балтії - ЗМІ 12 травня 2017, 02:48
США попереджали Францію про кібератаки РФ 10 травня 2017, 03:26
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Суд дозволив заарештувати заступницю Кернеса
Комп'ютери по всьому світу зазнали атак, Україна також постраждала
На одного з керівників НАЗК склали адмінпротоколи
Аваков: Поліція затримала керівника "тітушок", що били АТОвців у Дніпрі
Усі новини
Книги

Куратори Книжкового Арсеналу називають найсмішніші книжки

французькі вибори

Історія кохання президента Макрона і шкільної вчительки