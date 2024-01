Комп'ютери по всьому світу зазнали атак, Україна також постраждала

Співробітник компанії Avast, яка розробляє однойменний антивірус, Якуб Кроустек повідомляє, що 12 травня мінімум 36 тисяч комп'ютерів по всьому світу були заражені вірусом, який вимагає заплатити викуп за розшифровку даних.

Про це він повідомив в Twitter.

За його словами, вірус атакував комп'ютери в Росії, Україні та на Тайвані.

36,000 detections of #WannaCry (aka #WanaCypt0r aka #WCry) #ransomware so far. Russia, Ukraine, and Taiwan leading. This is huge. pic.twitter.com/EaZcaxPta4