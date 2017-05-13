Суд ООН визначив графік процесу "Україна проти Росії" до літа 2019 року

Представники України, Росії та голова Міжнародного суду ООН Ронні Абрахам погодили графік подальшого розгляду звинувачень щодо порушення з боку РФ двох конвенції ООН.

Про це в коментарі "Європейській правді" повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль, що представляє уряд України на цих слуханнях.

Вона підтвердила, засідання 12 травня в Гаазі "носило процедурний характер". Раніше МЗС вже повідомляв, що саме в цей день буде визначено календарний графік подальших судових процедур в МС ООН.

За словами Зеркаль, Україна має рік та 1 місяць для подання документів про дії російської сторони, цей термін спливає 12 червня 2018 року. Після цього російська сторона має точно такий термін для подання так званого контрмеморандуму – заперечень до даних, наданих українською стороною. Таким чином, позиція обох сторін буде в суду лише 12 липня 2019 року.

Далі суд має визначити новий графік для надання сторонами коментарів на позиції одна одної.

Зеркаль стверджує, що задоволена рішенням щодо календарного графіку. "Строки подання Меморандуму, 13 місяців, відповідають загальному наміру української сторони", - пояснила вона.

Ближчим часом Суд ООН має офіційно опублікувати дані про узгоджений календарний графік.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі "Україна проти Росії", визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи.

Псля цього суд оголосив, що Україна не надала необхідних доказів для затвердження запобіжних заходів за конвенцією про заборону фінансування тероризму і через це відмовився затверджувати запобіжні заходи за цією конвенцією.

Водночас, Cуд погодився з ключовими вимогами України за конвенцією щодо недискримінації та зобов'язав Росію відновити діяльність Меджлісу та припинити дискримінацію меншин.