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Суд ООН определил график процесса "Украина против России" до лета 2019 года

Суббота, 13 мая 2017, 14:26
Суд ООН определил график процесса Украина против России до лета 2019 года

Представители Украины, России и председатель Международного суда ООН Ронни Абрахам согласовали график дальнейшего рассмотрения обвинений относительно нарушения со стороны РФ двух конвенции ООН.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль, представляющая правительство Украины на этих слушаниях.

Она подтвердила, заседание 12 мая в Гааге "носило процедурный характер". Ранее МИД уже сообщал, что именно в этот день будет определен календарный график дальнейших судебных процедур в МС ООН.

По словам Зеркаль, у Украины есть год и месяц для представления документов о действиях российской стороны, этот срок истекает 12 июня 2018 года. После этого у российской стороны есть точно такой срок для представления так называемого контрмеморандума возражений к данным, предоставленным украинской стороной. Таким образом, позиция обеих сторон будет в суд только 12 июля 2019 года.

Далее суд должен определить новый график для предоставления сторонами комментариев на позиции друг друга.

Зеркаль утверждает, что довольна решением по календарному графику. "Сроки подачи Меморандума, 13 месяцев, соответствуют общему намерению украинской стороны", - пояснила она.

В ближайшее время Суд ООН должен официально опубликовать данные о согласованном календарном графике.

Напомним, Международный суд ООН вынес промежуточное решение по делу "Украина против России", признав, что имеет юрисдикцию prima facie для рассмотрения данного дела.

После этого суд объявил, что Украина не предоставила необходимых доказательств для утверждения предупредительных мероприятий по конвенции о запрете финансирования терроризма и из-за этого отказался утверждать меры по этой конвенции.

Вместе с тем, Суд согласился с ключевыми требованиями Украины по конвенции о недискриминации и обязал Россию возобновить деятельность Меджлиса и прекратить дискриминацию меньшинств.

Темы: судООН
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