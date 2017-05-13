З початку доби українські воїни в зоні АТО не постраждали

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Субота, 13 травня 2017, 18:55

З початку доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, втрат серед українських воїнів немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00.

Там зазначили, що найбільш активно бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО на Приморському напрямку.

Зокрема, зі 120-мм мінометів противник вів вогонь по наших позиціях в районі Новотроїцького, Чермалика, Широкиного та Красногорівки. На тих же ділянках лінії розмежування, а також біля Павлополя та Водяного, незаконні збройні формування періодично били зі стрілецької зброї, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Окрім того, українські позиції неподалік Красногорівки та Чермалика потрапили під ворожий обстріл з мінометів калібру 82 мм.

На Донецькому напрямку під вогонь з 120-мм мінометів потрапили позиції українських підрозділів в районі Луганського та Авдіївки. Також опорні пункти сил АТО неподалік Луганського та Верхньоторецького були обстріляні ворогом з мінометів калібру 82 мм. Біля Верхньоторецького по бійцях ЗС України вів вогонь й ворожий снайпер.

На Луганському напрямку відбулись лише два обстріли. Українські захисники, які виконують завдання в районі Малинового, були обстріляні бойовиками з ручного протитанкового гранатомету. Пізніше по одному з опорних пунктів ЗС України в районі Кримського противник одночасно вів вогонь з 82-мм мінометів, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів.

Українська правда

Теми: АТО
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