СБУ виявила в районі АТО дві схованки з боєприпасами
СБУ виявила в зоні АТО в Донецькій області дві схованки з боєприпасами.
Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки.
"У Світлодарську в отворі залізобетонної плити, розташованої на території одного з місцевих гаражних кооперативів, правоохоронці виявили більше двохсот набоїв калібру 7,62 мм, чотири магазини для АК-74, а також окремі комплектуючі до підствольного гранатомета ГП-25 і кулемету ПКМ", - йдеться в повідомленні.
У Водяному Ясиноватського району тайник був облаштований в одній із покинутих будівель дачного масиву. З нього вилучили п'ять гранат РГД-5 з запалами і близько тисячі патронів різного калібру до стрілецької зброї.
Боєприпаси передано на облік до одного із підрозділів ЗС України. Тривають слідчі дії.
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