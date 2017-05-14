США закликали до жорсткіших санкцій через запуск ракети КНДР

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Неділя, 14 травня 2017, 11:30

США закликали міжнародну спільноту до введення більш жорстких санкцій проти Північної Кореї через останній запуск ракети.

Про це йдеться у заяві Білого дому, повідомляє ABC News

У заяві, опублікованій пізно ввечері в суботу в Білому домі йдеться, що президент США Дональд Трамп "був поінформований про останнє ракетне випробування Північною Кореєю".

У заяві також зазначено, що ракетне випробування було проведено близько до території Росії:  "насправді, ближче до Росії, ніж до Японії - то президент не може уявити, що Росія цим задоволена".

"Південна Корея та Японія пильно спостерігають за ситуацією разом із нами. США віддані своїм зобов'язанням щодо підтримки союзників перед обличчям серйозної загрози, що йде від Північної Кореї. Нехай ця остання провокація служить закликом до всіх держав запровадити набагато жорсткі санкції проти Північної Кореї", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 13 травня Північна Корея здійснила ще один тестовий запуск балістичної ракети через кілька днів після вступу на посаду нового президента у Південній Кореї.

Ракета була запущена недалеко від північно-західного району Кусон. Пролетівши сотні миль, ракета впала в Японському морі.

Європейська правда

Теми: КНДР США
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