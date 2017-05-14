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США призвали к ужесточению санкций против КНДР из-за запуска ракеты

Воскресенье, 14 мая 2017, 11:30

США призвали международное сообщество к введению более жестких санкций против Северной Кореи из-за последнего запуска ракеты.

Об этом говорится в заявлении Белого дома, сообщает ABC News.

В заявлении, опубликованном поздно вечером в субботу в Белом доме говорится, что президент США Дональд Трамп "был проинформирован о последнем испытании ракеты Северной Кореей".

В заявлении также указано, что ракетное испытание было проведено близко к территории России: "на самом деле, ближе к России, чем к Японии - то президент не может представить, что Россия этим довольна".

"Южная Корея и Япония пристально наблюдают за ситуацией вместе с нами. США привержены своим обязательствам по поддержке союзников перед лицом серьезной угрозы, исходящей от Северной Кореи. Пусть эта последняя провокация служит призывом ко всем государствам ввести гораздо более жесткие санкции против Северной Кореи", - говорится в заявлении.

Напомним, 13 мая Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента в Южной Корее.

Ракета была запущена недалеко от северо-западного района Кусон. Пролетев сотни миль, ракета упала в Японском море.

Европейская правда

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Темы: КНДРСША
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