Порошенко про висування на другий термін: Ще є 2 роки

Президент Петро Порошенко прокоментував плани щодо висування своєї кандидатури на другий термін.

На питання на підсумковій прес-конференції 14 травня він заявив: "Згідно з Конституцією, кожен громадянин, який має 35 років, має право балотуватися у президенти".

"Я вже маю 35 років .... Думаю, на сьогоднішній день зарано говорити про склад кандидатів у президенти", - додав Порошенко.

"Ще є два роки президентських повноважень. Є ще багато чого, що треба зробити.... У вересні у своїй доповіді у Верховній Раді я представлю своє бачення розвитку країни на цей та наступний роки", - зазначив президент.

Говорячи про конституційну реформу, Порошенко зазначив, що це стосується недоторканності суддів, яку було знято, політичної заангажованості суддів і судової реформи з реформуванням Верховного Суду і ліквідацією спеціалізованих судів.

"Зараз ця реформа перебуває на завершальному етапі", - додав він.

"Є ще кілька змін до Конституції, які я запропонував - децентралізація, яка певним чином обмежує повноваження президента. Ще одна конституційна ініціатива - зняття депутатської недоторканості, а також внесення змін до ст.10 Конституції щодо прав кримськотатарського народу", - додав Порошенко.

Українська правда