Під Мінськом є підпис Путіна, його можна судити – Порошенко

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Неділя, 14 травня 2017, 16:57

Під Мінськими угодами стоїть підпис президента РФ Володимира Путіна, що дає можливість притягнути його до відповідальності.

Про це під час прес-конференції заявив президент України Петро Порошенко.

"Ми не можемо досягти миру тільки через те, що Путін не хоче виконувати Мінські угоди. Вони дозволяють йти до суду і притягувати злочинця до суду", - сказав він.

На його думку, ситуація в Україні відрізняється від ситуації в Сирії, Осетії чи Придністров’ї тим, що під угодами стоїть підпис РФ.

"Знаєте, чим наша ситуація відрізняється від Осетії, від Придністров’я, від Сирії – під Мінськими угодами є підпис Путіна. Це дає можливість притягнути Росію і Путіна до відповідальності", - заявив Порошенко.

Він переконаний, що альтернативи Мінським угодам наразі немає.

Порошенко заявив, що завдяки цим угодам вдалося зупинити наступ на позиції ЗСУ у вересні 2014 року і домогтися впровадження санкцій проти Росії.

Тетяна Кусок, УП

Теми: Порошенко
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