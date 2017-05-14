Суд розгляне позбавлення члена Ради РФ звання "Почесний громадянин Харкова"

Вищий адміністративний суд України розгляне скаргу Харківської міськради на рішення судів про позбавлення члена Ради РФ, члена комітету Ради РФ з оборони і безпеки Олександра Шишкіна звання "Почесний громадянин Харкова".

В ухвалі ВАСУ, яку опубліковано на сайті єдиного держреєстру судових рішень, зазначено, що суд прийняв до розгляду і порушив провадження за касаційною скаргою Харківської міськради на рішення судів першої та другої інстанції про позбавлення Шишкіна звання "Почесний громадянин Харкова".

Термін подання заперечень на апеляційну скаргу встановлено до 12 червня 2017 року.

Як відомо, у серпні 2014 року Харківська міськрада більшістю голосів присвоїла звання "Почесний громадянин Харкова" вісьмом особам, серед яких - двоє громадян РФ: голова ради директорів ВАТ "МосСітіГрупп" (MOS CITY GROUP) Павло Фукс і член комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки, представник від виконавчого органу державної влади Хабаровського краю Олександр Шишкін.

Того ж дня глава МВС Арсен Аваков зажадав від Верховної Ради прийняти рішення щодо дій Харківської міськради, прокуратура підготувала адміністративний позов до Харківського окружного адмінсуду про визнання рішення незаконним і його скасування. 28 серпня суд у повному обсязі задовольнив позов, однак міськрада оскаржила рішення суду першої інстанції і домоглася його скасування.

7 березня 2017 року Дзержинський райсуд Харкова позбавив Шишкіна звання "Почесний громадянин Харкова", міськрада подала апеляційну скаргу.

У вересні 2015 Шишкіна було внесено до списку громадян РФ, щодо яких Україна ввела санкції, у т.ч. заборонила в'їзд.

Інтерфакс-Україна