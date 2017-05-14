Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд розгляне позбавлення члена Ради РФ звання "Почесний громадянин Харкова"

Неділя, 14 травня 2017, 19:21

Вищий адміністративний суд України розгляне скаргу Харківської міськради на рішення судів про позбавлення члена Ради РФ, члена комітету Ради РФ з оборони і безпеки Олександра Шишкіна звання "Почесний громадянин Харкова".

В ухвалі ВАСУ, яку опубліковано на сайті єдиного держреєстру судових рішень, зазначено, що суд прийняв до розгляду і порушив провадження за касаційною скаргою Харківської міськради на рішення судів першої та другої інстанції про позбавлення Шишкіна звання "Почесний громадянин Харкова".

Термін подання заперечень на апеляційну скаргу встановлено до 12 червня 2017 року. 

Як відомо, у серпні 2014 року Харківська міськрада більшістю голосів присвоїла звання "Почесний громадянин Харкова" вісьмом особам, серед яких - двоє громадян РФ: голова ради директорів ВАТ "МосСітіГрупп" (MOS CITY GROUP) Павло Фукс і член комітету Ради Федерації РФ з оборони і безпеки, представник від виконавчого органу державної влади Хабаровського краю Олександр Шишкін.

Того ж дня глава МВС Арсен Аваков зажадав від Верховної Ради прийняти рішення щодо дій Харківської міськради, прокуратура підготувала адміністративний позов до Харківського окружного адмінсуду про визнання рішення незаконним і його скасування. 28 серпня суд у повному обсязі задовольнив позов, однак міськрада оскаржила рішення суду першої інстанції і домоглася його скасування.

7 березня 2017 року Дзержинський райсуд Харкова позбавив Шишкіна звання "Почесний громадянин Харкова", міськрада подала апеляційну скаргу.

У вересні 2015 Шишкіна було внесено до списку громадян РФ, щодо яких Україна ввела санкції, у т.ч. заборонила в'їзд.

Інтерфакс-Україна

"Українська правда" в Threads

Теми: судРосіяХарків
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
Усі новини...
Реклама: