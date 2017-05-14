Україна домовилася з Китаєм про реконструкцію мосту на Шулявці

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Неділя, 14 травня 2017, 21:08

Україна та Китай домовилися про будівництво мосту біля Кременчука та реконструкцію Шулявського шляхопроводу у Києві.

Як повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку, про це йшлося під час зустрічі української делегації під головуванням Степана Кубіва та керівництва China Road and Bridge Corporation (Китайської корпорації доріг та мостів), що відбулася у Пекіні на Форумі "Один пояс, один шлях".

За словами Кубіва, проектні пропозиції будівництва мостового переходу біля Кременчука та проект реконструкції Шулявського шляхопроводу у м. Києві передбачають витрати на загальну суму 400 мільйонів доларів. 

Завершити підготовчі роботи за цими проектами планується не пізніше вересня.

"Після цього можна буде перейти до укладення кредитних угод та договору на виконання робіт з корпорацією. Наразі буде створено робочу групу для комплексного опрацювання цих інвестпроектів,  до якої увійдуть представники Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мінфіну та Укравтодору", - повідомив Кубів.

Українська правда 

Теми: Київ будівництво інвестиції
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