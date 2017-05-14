Украина договорилась с Китаем о реконструкции моста на Шулявке

Украина и Китай договорились о строительстве моста у Кременчуга и реконструкцию Шулявского путепровода в Киеве.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, об этом шла речь в ходе встречи украинской делегации под председательством Степана Кубива и руководства China Road and Bridge Corporation (Китайской корпорации дорог и мостов), состоявшейся в Пекине на Форуме "Один пояс, один путь".

По словам Кубива, проектные предложения строительства мостового перехода возле Кременчуга и проект реконструкции Шулявского путепровода в г. Киеве предусматривают расходы на общую сумму 400 млн долларов.

Завершить подготовительные работы по этим проектам планируется не позднее сентября.

"После этого можно будет перейти к заключению кредитных соглашений и договора на выполнение работ корпорацией. Теперь будет создана рабочая группа для комплексной обработки этих инвестпроектов, в которую войдут представители Минэкономразвития, Мининфраструктуры, Минфина и Укравтодора", - сообщил Кубив.

Как известно, частичное обрушение Шулявского моста произошло в конце февраля 2017 года.

Украинская правда