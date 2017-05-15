Польща ініціює зустріч "друзів України" у Брюсселі

У Брюсселі в понеділок після завершення Ради ЄС у закордонних справах за ініціативою Польщі в рамках її головування у "Вишеградській групі" відбудеться робочий сніданок "друзів України".

Про це повідомляє Укрінформ.

У ньому візьмуть участь міністри закордонних справ країн ЄС, Верховний представник ЄС Федеріка Могеріні та глава української дипломатії Павло Клімкін, інформує МЗС Польщі.

"Зустріч буде нагодою для дискусії про ситуацію в Україні",- підкреслюють дипломати.

Інформується, що серед головних тем під час зустрічі Ради ЄС у закордонних справах є перспективи проекту "Східне партнерство" у контексті підготовки до саміту СП 24 грудня у Брюсселі. Зокрема, міністри обговорять зміцнення можливостей щодо протидії загрозам, реформу публічного сектора, розбудову мережі транспортної та енергетичної інфораструктури країн СП та ЄС, візову лібералізацію і розвиток підприємництва.

Крім того, міністри обговорять реалізацію Глобальної стратегії ЄС у сфері безпеки й оборони, метою якої є відповідна підготовка ЄС до швидкого реагування на загрози і виклики у сфері безпеки.