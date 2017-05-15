У Microsoft звинуватили АНБ в глобальній вірусній атаці

Найбільша за останній час кібератака вірусу-здирника WannaCry пов'язана з крадіжкою даних про уразливість, які збирало американське агентство національної безпеки (АНБ).

Про це написав у своєму блозі президент Microsoft Бред Сміт, повідомляє BBC.

"Раніше ми вже бачили, як дані про уразливість, які збирало ЦРУ, з'явилися на "Вікілікс". Зараз вкрадені у АНБ дані про уразливість вдарили по користувачах по всьому світу", - написав Сміт.

Якщо провести паралель зі звичайною зброєю, то еквівалентним сценарієм в даному випадку стала б крадіжка ракет "Томагавк" у американської армії, вважає він.

"Неодноразово експлойти (підвид шкідливих програм, що використовують уразливості для зламу мереж), що знаходяться в руках державних органів, потрапляли у відкритий доступ і завдавали масштабних збитків", - додав глава компанії.

За його словами, влада повинна не "складати" дані про уразливість, а передавати їх розробникам, щоб вони могли усувати ці уразливості і підвищувати безпеку комп'ютерних мереж.

Раніше інтернет-видання The Intercept повідомило, що угруповання кіберзлочинців Shadow Brockers використовувало для атаки хакерської програмне забезпечення АНБ і вразливість Windows, відому під назвою EternalBlue. При цьому ще в березні Microsoft випустила оновлення, що дозволяє захиститися від WannaCry, однак не всі користувачі встигли або змогли його встановити, що зробило системи уразливими.

Як відомо, 12 травня десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу були заражені вірусом WannaCry. Вірус також атакував комп'ютери в Україні та Росії. Зокрема, в РФ були заражені комп'ютери Слідчого комітету і МВС, а також оператора мобільного зв'язку Мегафон. У Великобританії вийшли з ладу комп'ютерні системи в багатьох лікарнях.

В Україні більшості випадків інфікування інформаційних систем державного сектора шкідливою програмою WannaCrypt вдалося уникнути.