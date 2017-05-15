Луценко купила Mercedes-Benz за 2,5 млн гривень

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Понеділок, 15 травня 2017, 18:56

Представник президента у Верховній Раді, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенко" Ірина Луценко задекларувала придбання права на автомобіль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 року випуску за 2 мільйони 430 тисяч гривен.

Про це йдеться в повідомленні про суттєві зміни за поточний рік у реєстрі електронних декларацій.

Луценко придбала право на автомобіль 10 травня. Продавцем вказується громадянин Артем Кучеренко.

 
Mercedes-Benz GLS 350D

Як відомо, за 2016 рік Ірина Луценко задекларувала 195 тисяч гривень, 60 тисяч євро і 300 тисяч доларів готівки. На банківських рахунках у неї 842 тисяч гривень, 2 тисячі доларів і 1,2 тисяч євро в Укрексімбанку, 1,6 млн гривень у банку "Столичний".

Також, згідно із даними декларації, у неї є 2 автомобілі - Mercedes-Benz GL 500 2014 року випуску і Toyota Land Cruiser 2010 року випуску, який знаходиться в угоні.

Українська правда

Теми: Луценко декларації
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