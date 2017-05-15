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Луценко купила Mercedes-Benz за 2,5 млн гривен

Понедельник, 15 мая 2017, 18:56

Представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко задекларировала приобретение права на автомобиль Mercedes-Benz GLS 350D 2017 выпуска за 2 миллиона 430 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за текущий год в реестре электронных деклараций.

Луценко приобрела право на автомобиль 10 мая. Продавцом указывается гражданин Артем Кучеренко.

 
Mercedes-Benz GLS 350D

Как известно, за 2016 год Ирина Луценко задекларировала 195 тысяч гривен, 60 тысяч евро и 300 тысяч долларов наличности. На банковских счетах у нее 842 тысяч гривен, 2 тысячи долларов и 1200 евро в Укрэксимбанке, 1,6 млн гривен в банке "Столичный".

Также, согласно данным декларации, у нее есть 2 автомобиля - Mercedes-Benz GL 500 2014 года выпуска и Toyota Land Cruiser 2010 года выпуска, который находится в угоне.

Украинская правда

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Темы: Луценкодекларации
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