Садовий: У Львові назбиралося 7 тонн сміття, готуємося до надзвичайного стану

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Понеділок, 15 травня 2017, 23:29

У Львові накопичилося понад 7 тисяч тонн відходів, які нікуди вивозити, оскільки меморандум, підписаний 21 квітня, не виконується.

Про це заявив мер Львова Андрій Садовий на позачерговому засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій.

"Я кажу, що сьогодні існує проблема більш 7 тисяч тонн відходів лежать на землі, їх нікуди вивозити, маючи в Україні тисячі полігонів. Усі кажуть, що проблеми немає, меморандум підписали і все вирішили. На жаль, меморандум не працює в тому обсязі, в якому ми очікували", - сказав він.

За словами Садового, лише три міста погодилися приймати у загальній складності 80 тонн відходів зі Львова на добу.

Мер Львова розповів, що вранці він дзвонив віце-прем'єру Володимиру Кістіону, а пізніше провів зустрічі з керівництвом обласної ради та обласної держадміністрації.

"Якщо держава буде послідовною, буде дотримватися слова, тоді питання можна вирішити, а якщо ні, то слід вживати цілком інших заходів... Ми поінформували всі служби, щоб бути готовими до наступних кроків, а наступний крок – це ініціатива оголошення надзвичайного стану, але таке рішення може приймати лише держава", - наголосив Садовий.

Як відомо, 21 квітня мери 20 міст Львівської області, Львівська ОДА, Львівська обласна рада та Львівська міська рада підписали меморандум, згідно з яким міста погоджуються приймати сміття зі Львова протягом 2 років.

Водночас з бюджету Львівської області та Львова за цей час на потреби зазначених міст заплановано виділити понад 200 млн грн.

На 2017 рік, згідно з меморандумом, з бюджету Львівської області мають виділити 30 млн грн, а з бюджету Львова – 70 млн грн.

Інтерфакс-Україна

Теми: Садовий Львів
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