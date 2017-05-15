Садовый: Во Львове накопилось 7 тонн мусора, готовимся к чрезвычайной ситуации

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Понедельник, 15 мая 2017, 23:29

Во Львове накопилось более 7 тысяч тонн отходов, которые некуда вывозить, поскольку меморандум, подписанный 21 апреля, не выполняется.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической ситуации и чрезвычайных ситуаций.

"Я говорю, что сегодня существует проблема – более 7 тысяч тонн отходов лежат на земле, их некуда вывозить, имея в Украине тысячи полигонов. Все говорят, что проблемы нет, меморандум подписали и все решили. К сожалению, меморандум не работает в том объеме, в котором мы ожидали", - сказал Садовой.

По его словам, только три города согласились принимать в общей сложности 80 тонн отходов из Львова в сутки.

Мэр Львова рассказал, что утром он звонил вице-премьеру Владимиру Кистиону, а позднее провел встречи с руководством областного совета и областной госадминистрации.

"Если государство будет последовательным, будет держать слово, тогда вопрос можно решить, а если нет, то следует предпринимать совсем иные меры… Мы проинформировали все службы, чтобы быть готовыми к следующим шагам, а следующий шаг – это инициатива объявления чрезвычайного положения, но такое решение может принимать только государство", - подчеркнул Садовой.

Как известно, 21 апреля мэры 20 городов Львовской области, Львовская ОГА, Львовский облсовет и Львовский горсовет подписали меморандум, согласно которому города соглашаются принимать мусор из Львова в течение 2 лет. В то же время, из бюджета Львовской области и Львова за это время на нужды указанных городов запланировано выделить более 200 млн грн.

На 2017 год, согласно меморандуму, из бюджета Львовской области должны выделить 30 млн грн, а из бюджета Львова – 70 млн грн.

Интерфакс-Украина

Темы: Садовый Львов
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